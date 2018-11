Ein Produzent von BioWare gab kürzlich bekannt, dass eine N7-Rüstung aus Mass Effect in dem kommenden RPG Anthem erhältlich sein wird.

So sieht das Spiel Anthem aus:

Michael Gamble, Produzent des kommenden Action-Rollenspiels Anthem und der "Mass Effect"-Spielereihe, verkündete kürzlich via Twitter, dass die beliebte N7- Rüstung aus Mass Effect für Anthem erhältlich sein wird. Die N7-Rüstung bekommen die Mitglieder der Spezialeinheit der "Mass Effect"-Allianz, die den höchsten Rang erreicht haben. Die Rüstung ist bei den Fans sehr beliebt und wurde zu einem Markenzeichen der Serie:

"In Fort Tarsis feiern sie ebenfalls den N7-Day!"

Die beiden Zeichen von N7 sehen im englischen Format so aus wie das Datum N(ovember) 7, weshalb der 7. November weltweit als N7-Day unter den Mass Effect Fans gehandhabt wird. An diesem Tag feiern die Fans die Serie. Der Publisher BioWare veröffentlicht am N7-Day meistens brandheiße News zu Mass Effect, dieses Jahr war es die News zu der Rüstung.

Jetzt stellt sich allerdings die Frage, ob die Rüstung nur ein nettes Gimmick für Fans der „Mass Effect“-Reihe ist oder ob noch mehr dahintersteckt. Es könnt sein, dass die aufgetauchte Rüstung eine Anspielung darauf ist, dass Mass Effect und Anthem in demselben Universum spielen. Allerdings haben die Entwickler diese Neuigkeit nicht bestätigt.

Wie steht ihr zu der Reihe Mass Effect, freut ihr euch darüber, dass ihr auch in Anthem die N7-Rüstung tragen könnt? Werdet ihr euch Anthem überhaupt holen? Das Spiel erscheint wahrscheinlich im Februar nächsten Jahres. Wir freuen uns, wenn ihr uns an euren Ansichten teilhaben lasst!