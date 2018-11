Shakes & Fidget: Remastered-Version offiziell veröffentlicht

Hochglanzpolitur für ein Online-Rollenspiel: Entwickler Playa Games veröffentlicht heute die Remastered-Version von Shakes & Fidget. Ab sofort basiert das Spiel auf der Unity-Engine und bietet optisch ein hübscheres Bild.

Shakes and Fidget - The Game: Ingame Trailer

Neun Jahre hat Shakes & Fidget schon auf dem Buckel, jetzt wird es Zeit für eine Schönheitsoperation. Mit der Remastered-Version verabschiedet sich Playa Games von der veralteten Flash-Version und setzt auf die neuen Standards Unity und WebGL. Darüber hinaus bietet die Neuauflage tausend neugezeichnete Grafiken, welche insbesondere bei Full-HD- und 4K-Monitoren ihre ganze Pracht entfalten können.

Neben der optischen Überarbeitung gibt es außerdem eine Neuvertonung zu hören. Die beiden namensgebenden Helden Shakes und Fidget werden neuerdings von Norman Matt (deutsche Stimme von Mark Ruffalo als Bruce Banner in den Avengers-Filmen) und Patrick Bachmann (deutsche Stimme von Sean Astin als Samweis Gamdschie in den "Herr der Ringe"-Filmen) gesprochen. Ebenfalls mit an Bord sind Thomas Danneberg (Sprecher von Arnold Schwarzenegger), Claus-Peter Damitz (deutsche Stimme von Tyrion Lannister aus Game of Thrones), Jürgen Thormann (Sprecher von Michael Caine) und Udo Schenk (Stimme von Ralph Fiennes).

Die Remastered-Version von Shakes & Fidget ist ab sofort für die Browser-Version erhältlich. Bis auf weiteres können Fans zudem über das Optionsmenü die gewohnte Optik nutzen, sofern sie noch nicht umsteigen wollen.

Die Steam-Version soll noch im Laufe des Novembers das Remastered-Update erhalten. Die Überarbeitung für iOS und Android benötigt hingegen noch etwas mehr Zeit. Die neuen Apps sind für das 1. Quartal 2019 geplant.