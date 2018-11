Videospiele werden in Deutschland bald offiziell gefördert. Zumindest ist ein erster Entwurf entstanden, der satte 50 Millionen Euro aus dem Bundeshaushalt für Spieleentwickler vorsieht. Nun fehlt im Grunde nur noch eine Absegnung durch den Bundestag und die EU-Kommission. Dann ist der historische Grundstein für Games in Deutschland gelegt.

„Die Berücksichtigung der Games-Förderung im Bundeshaushalt 2019 ist ein historischer Schritt für den Games-Standort Deutschland*“, so game-Geschäftsführer Felix Falk. „*Erstmals überhaupt wird die Entwicklung von Spielen auf Bundesebene in Deutschland gefördert. Jetzt fehlen nur noch wenige Schritte bis zur Ziellinie. Aktuell sind die Rahmenbedingungen für die Spiele-Entwicklung in Deutschland international kaum konkurrenzfähig. Jetzt muss es darum gehen, das konkrete Förderprogramm schnellstmöglich zu entwickeln und von der EU notifizieren zu lassen. Nur wenn der Games-Fonds kommt, haben wir die Chance, zu den internationalen Hotspots der Spiele-Entwicklung aufzuschließen.“

Bislang wurden Games in Sachen Förderung in Deutschland eher stiefmütterlich behandelt. Games-Produktionen sind durch die Förderungen in anderen Ländern wie Großbritannien, Frankreich oder Kanada um bis zu 30 Prozent günstiger. Deutsche Entwickler erhalten im Durchschnitt von 100 Euro, die mit Games eingenommen werden, weniger als sechs Euro.