The Witcher 3: Wild Hunt samt seinen DLCs ist ein absolutes Meisterwerk der Spieleschmiede CD Projekt Red. Wer in die Welt des Rollenspiels eingetaucht ist, wird auch heute noch bei dem kleinsten Schnipsel der Musik sofort die Verbindung zum Spiel schaffen können. Einfach, weil sie für immer im Ohr bleibt und so einzigartig ist. Damit ihr wieder in dieser Gemütslage schwelgen könnt, gibt es nun ein komplettes Witcher-Konzert kostenlos.

Ein kleiner Ausblick auf das Witcher-Konzert im Video:

Im Rahmen der Feierlichkeiten zum 100. Unabhängigkeitstag von Polen hat das polnische Studio CD Projekt Red auf der Spieleplattform GOG das komplette Konzert der Game Awards veröffentlicht. Ihr könnt es einfach auf der Startseite über ein eingeblendetes Banner eurem Account hinzufügen. Doch ihr müsst schnell sein. Das Angebot gilt nur noch wenige Stunden. Danach müsst ihr erneut für das Konzert zu The Witcher 3 bezahlen.

Wer noch keinen Fuß in The Witcher 3 gesetzt hat, wird sich über den Sale freuen, der ebenfalls abgehalten wird. Denn so kommt ihr beispielsweise für knappe 20 Euro an die GOTY-Edition von The Witcher 3, die alle zusätzlichen DLCs und Addons beinhaltet. Seid ihr bereit, in die Welt von Geralt abzutauchen?