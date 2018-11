In Overwatch stehen große Änderungen an. Mit dem nächsten Patch des Shooters wird nicht nur die neue Heldin Ashe eingeführt. Die Entwickler ändern so viele Details im Vorder- und Hintergrund des Spiels, das ihr um einen neuen Download nicht herumkommt. Richtig gelesen: Overwatch muss mit dem nächsten Update komplett neu installiert werden.

„Der nächste Patch wird einige fundamentale Änderungen am Game Client vornehmen*“, heißt es im offiziellen Forum von Overwatch. „*Die Anzahl der Back-End-Änderungen, die wir vornehmen, sind so beträchtlich, dass wir nicht einfach über den aktuellen Content patchen können. Als Resultat wird der Client sich mit dem Patch komplett neu installieren und die Änderungen übernehmen. Wir wissen, dass dies für einige Leute mit schwachen Verbindungen nicht ideal ist, aber hoffentlich hilft diese Ankündigung darauf, euch darauf vorzubereiten.“

Im Endeffekt kommt ihr mit dem gesamten Download auf eine Größe von 13 GB, was für heutige Verhältnisse noch relativ wenig für ein Spiel ist. Dennoch werden sich einige ärgern, die langsamere Internetleitungen Zuhause haben. Aber es gibt einen Tipp: Ladet euch schon jetzt den Testserver von Overwatch herunter, der einen Großteil der Änderungen bereits hat. Damit wird der Download zur Veröffentlichung des Updates deutlich kleiner und kann schon vorab geleistet werden. Wann der Patch für Overwatch erscheint, steht noch nicht fest.