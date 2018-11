Der Fan-Favorit Nuketown kehrt auch in Call of Duty: Black Ops 4 wieder zurück. Die Map, die in der gesamten Black Ops-Reihe immer wieder neu aufgelegt wurde, darf natürlich nicht im aktuellen Ableger fehlen. Bislang war nur klar, dass der November Nuketown zurückbringen wird. Jetzt steht fest, dass PS4-Spieler schon ab dem 13. November 2018 loslegen dürfen.

So haben wir uns den Sieg in Blackout geholt:

Wie immer dürfen Sony-Jünger bei Call of Duty: Black Ops 4 einige Tage vor den anderen Plattformen auf die neuen Inhalte zugreifen. Wirklich lang müssen PC- und Xbox One-User aber nicht warten. Üblicherweise werden die Updates dann eine Woche später auch für alle anderen Spieler veröffentlicht.

📡 Добро пожаловать обратно.



Dieses Mal sollen die Spieler eine kalte und düstere Version von Nuketown zu Gesicht bekommen. Denn die Map spielt in Call of Duty: Black Ops 4 im tiefsten russischen Winter. Deshalb sehen wir auch bei dem Tweet zu Nuketown die Phrase "Willkommen zurück" in Russisch prangen. Freut ihr euch schon auf Nuketown in Call of Duty: Black Ops 4?