Die lange Odysee von Crackdown 3 nähert sich mit großen Schritten dem Ende. Zumindest geht das aus einer erneuten Ankündigung eines Release-Termins hervor. Microsoft hat es sich nicht nehmen lassen, passend dazu einen neuen Trailer zu veröffentlichen, der den Multiplayer-Modus "Wrecking Zone" zeigt. Hier sollt ihr zusammen mit eurem Team gegen andere Spieler auf einer völlig zerstörbaren Karte antreten.

So sieht der neue Modus von Crackdown 3 aus:

Crackdown 3 soll nun am 15. Februar 2019 auf PC und Xbox One erscheinen. Wer den Game Pass abonniert hat, muss nix weiter dazu bezahlen und bekommt vollen Zugriff auf den Shooter mit Explosionsgarantie. In Wrecking Zone treten zwei Teams mit je fünf Spielern gegeneinander an. Der Clou: Die Karte lässt sich komplett einebnen. Je mehr Chaos ihr also veranstaltet, desto weniger Deckung und Verstecke haben eure Gegner noch übrig.

Weitere Szenen aus dem eigentlichen Hauptspiel von Crackdown 3 gab es allerdings im Rahmen des XO18-Streams nicht zu sehen. Was haltet ihr von Wrecking Zone? Bereitet euch der neue Spielmodus Vorfreude auf den Release von Crackdown 3?