Das Jahr neigt sich dem Ende entgegenen und das große Weihnachtsgeschäft steht bevor. Bei den Neuveröffentlichungen fahren die Entwickler sichtbar einen Gang zurück. Einen großen Kracher gibt es aber doch noch in dieser Woche zu bestaunen.

Battlefield 5 | 20. November

PC / PS4 / Xbox One

Dank EAs Abo-Angeboten Origin Access, Origin Access Premier oder EA Access ist Battlefield 5 bereits auf PC und Xbox One in vollem Umfang spielbar. Offiziell erscheint der Shooter jedoch erst am 20. November und führt euch in gewohnt große Schlachten. Als Szenario für Mehrspieler-Partien und Singleplayer-Kampagne dient der Zweite Weltkrieg, wobei Entwickler Dice vor allem auf etwas unbekanntere Kriegsschauplätze setzt, darunter Norwegen und Rotterdam. Immerhin: Einen Premium-Service gibt es dieses Mal nicht. Stattdessen werden neue Karten, Waffen und Fahrzeuge nach Veröffentlichung für alle Spieler kostenlos veröffentlicht.

Landwirtschafts-Simulator 19 | 20. November

PC / PS4 / Xbox One

Ein neues Grafik-Gerüst, erstmals Fahrzeuge von John Deere und Pferde: Der Landwirtschafts-Simulator 19 will in diesem Jahr einen großen Schritt nach vorne wagen. Das Ziel hat sich derweil nicht geändert. Noch immer gilt es einen Bauernhof zu beackern, Tiere zu pflegen und in aller Seelenruhe das Landleben zu genießen. Zur Auswahl stehen übrigens sowohl europäische als auch US-Amerikanische Schauplätze.

Spider-Man - Turf Warfs | 20. November

PS4

Keine Erholungspause für Peter Parker alias Spider-Man: Gut einen Monat nach der ersten Erweiterung, legt Entwickler Insomniac Games mit den Turf Wars nach. In dem neuen DLC rückt der Kampf der Maggia-Familie mit dem Bandenchef Hammerhead in den Mittelpunkt. Ganz alleine ist der Superheld übrigens nicht: Die bereits aus dem Hauptspiel bekannte Captain Yuriko "Yuri" Watanabe greift Spider-Man kräftig unter die Arme.

Nidhogg 2 | 22. November

Switch

Auf dem ersten Blick klingt Nidhogg 2 ziemlich simpel: Erreiche die andere Seite des Levels, in dem du den einzigen Gegner besiegst. In der Realität stellt sich das Indie-Spiel jedoch als nervenaufreibendes Tauziehen heraus, bei dem im Mehrspieler-Modus sogar ganze Freundschaften für immer zerstört werden könnten. Besonders dann, wenn man selbst kurz vor dem Ziel ist und einem der Kontrahent doch noch ein Schwert in die Rippen jagt.

