Am gestrigen Sonntag jährte sich das Ende des Ersten Weltkriegs zum 100. Mal. Pünktlich um 11 Uhr stellten die "Battlefield 1"-Spieler aus diesem Anlass die virtuellen Feuergefechte ein und gedachten diesem historischen Ereignis.

Jan David Hassel von EA DICE dokumentierte diesen Moment auf Twitter indem er feststellte, dass einige Spieler die Kämpfe um 11 Uhr Melbourner Ortszeit eingestellt hatten. Traditionell wird dort aus diesem Anlass eine zweiminütige Schweigeminute gehalten.

"This is the 100 Year Anniversary of the End of WW1. On the 11th Hour we stopped fighting."



Battlefield 1 players stop shooting each other to commemorate the end of World War 1.https://t.co/bvYTAzK2vE