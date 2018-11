Ein Bug im Survival-Spiel SCUM sorgte dafür, dass das Geschlechtsteil der Sträflinge einfach nicht aufhören wollte zu wachsen. Das Entwicklerstudio hat jedoch schnell reagiert und inzwischen einen Hotfix veröffentlicht, damit dieser und weitere skurrile Fehler der Vergangenheit angehören.

Das ist der Trailer zu SCUM:

Mit dem Erscheinen des "Wild Hunter"-Updates bekamen die Spieler von SCUM nicht nur Zugriff auf neue Waffen und Gegenstände, sondern sie konnten im Charaktereditor auch festlegen, wie groß der Penis ihres Protagonisten sein sollte - mit einem Haken. Denn ursprünglich sollte ein längeres Geschlechtsorgan negative Auswirkungen auf eure übrigen Attributspunkte haben, zumindest wenn sich da nicht einige Bugs ins Spiel eingeschlichen hätten.

Diese kuriosen Fehlerbehebungen wurden mit dem jüngst veröffentlichten Hotfix vorgenommen:

Ein Fehler sorgte dafür, dass der Penis eures Charakters mit jedem Login größer wurde.

Ein Bug wurde behoben, bei dem die Penislänge keine Auswirkung auf die Attributspunkte hatte.

Ein Bug wurde behoben, bei dem die Hände und der Penis in ihrer Position verblieben, sofern das Urinieren abgebrochen wurde.

Abseits dieser Anpassungen wurden noch weitere, weniger seltsame Bugs ausgemerzt. Die vollständige Liste aller Änderungen findet ihr hier.

SCUM befindet sich nach wie vor in der "Early Access"-Phase auf Steam, weshalb ihr nicht mit einem völlig fehlerfreien Spielerlebnis rechnen solltet. Habt ihr in letzter Zeit SCUM gespielt und euch über die Penislänge eures Charakters gewundert? Schreibt uns eure Antwort gerne in die Kommentare!