Bereits vor dem Release von Call of Duty - Black Ops 4 hagelte es Kritik an dem fehlenden Kampagnen-Modus. Ein angeblich ehemaliger Mitarbeiter von Treyarch will nun wissen, dass der Entwickler ursprünglich eine Koop-Kampagne für den aktuellen Serienableger geplant hatte, welche es allerdings nicht ins fertige Spiel geschafft hat.

Call of Duty - Black Ops 4 springt auf den "Battle Royale"-Zug auf:

Unter dem Benutzernamen CallofNobodyCares veröffentlichte besagte Person einige "Geheimnisse" über die Entwicklung von Call of Duty - Black Ops 4 auf der Onlineplattform reddit. Nach eigenen Angaben sei er bis Mitte 2017 QA-Tester bei Treyarch gewesen. Während dieses Zeitraums habe Treyarch sich von ihm getrennt, da man die Pläne für eine Koop-Kampagne verwarf und den Fokus stattdessen auf Zombies und Multiplayer legte.

Da bereits der Vorgängerteil Call of Duty - Black Ops 3 über eine Koop-Kampagne verfügte, scheinen die Behauptungen von CallofNobodyCares jedenfalls nicht komplett aus der Luft gegriffen zu sein. Laut den Berichten auf reddit soll Treyarch fünf Missionen für den Koop-Kampagne-Modus erstellt haben, allerdings habe das Entwicklerteam zu viele Missionen entwickeln wollen und sei deshalb mit den Arbeiten an der Kampagne nicht fertig geworden.

Diese Informationen sind allerdings mit Vorsicht zu genießen. Bisher ist nicht bestätigt, ob CallofNobodyCares überhaupt jemals bei Treyarch gearbeitet hat. Dennoch sind seine Behauptungen verdächtig spezifisch und decken sich durchaus mit der Äußerung Treyarchs, dass für Black Ops 4 nie eine traditionelle Kampagne geplant gewesen sei. Zudem plant der Entwickler umfangreiche Updates für das Spiel nach dem Release. Ihr dürft also gespannt sein, ob es besagte Koop-Kampangne eventuell doch noch ins Spiel schafft!

Was ist mit euch? Würdet ihr euch über eine Koop-Kampagne in Call of Duty - Black Ops 4 freuen? Oder seid ihr bereits mit dem Multiplayer-Modus komplett ausgelastet? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!