Die Beta des Online-Rollenspiels Fallout 76 ist vorüber, doch einige PC-Spieler sind aufgrund eines vermeintlichen Fehlers nicht in der Lage, das Spiel von ihrer Festplatte zu löschen. Eine mit Sicherheit funktionierende Problemlösung scheint bisweilen ebenfalls nicht zu existieren.

Seht im Trailer von Fallout 76, was geschah, bevor es zur Apokalypse kam:

Während einige PC-Spieler zum Startzeitpunkt der "Fallout 76"-Beta damit konfrontiert wurden, dass sich das Rollenspiel kurzerhand eigenständig deinstallierte, haben viele Spieler jetzt das gegenteilige Problem, wie sie auf Reddit kundgaben: Die Beta lässt sich nicht wieder löschen.

Bei dem Versuch, das Spiel von der Festplatte zu entfernen, erscheine nach Angaben der verzweifelten Spieler der Launcher von Bethesda.net mit der Aufforderung, sich anzumelden. Doch selbst nach gelungener Anmeldung, ließe sich Fallout 76 nicht deinstallieren.

Stattdessen erscheint folgende Nachricht: "Sie haben keinen Zugriff auf das Spiel. Bitte überprüfen Sie, ob Sie mit dem 'Bethesda.net'-Konto angemeldet sind, das mit dem Kauf dieses Spiels verbunden ist".

Ob es den Spielern mit der Veröffentlichung von Fallout 76 möglich sein wird, das Rollenspiel von ihrer Festplatte zu entfernen, ist vorerst unklar. Das manuelle Löschen der Spieldateien oder des "Bethesda.net"-Launchers könnte möglicherweise zur Lösung des Problems beitragen, unerfahrene PC-Besitzer sollten jedoch besser abwarten.

Wollt ihr euch Fallout 76 am Tag der Veröffentlichung zulegen, wäre es wohl ohnehin besser das Rollenspiel auf eurer Festplatte verweilen zu lassen. Der "Day One"-Patch ist nämlich größer als das Spiel selbst.

Fallout 76 erscheint voraussichtlich am 14. November 2018 für PC, PS4 und Xbox One. Wie steht ihr zu der Geschichte? Habt auch ihr Probleme mit der Deinstallation? Schreibt es uns gern in die Kommentare!