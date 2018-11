Nachdem Blizzard mit der Ankündigung von Diablo Immortal herbe Kritik einstecken musste und das neue Projekt auf wenig Gegenliebe der Fans stieß, hat nun eine internationale Pizzakette Blizzards geplantes Mobile Game für eine Werbekampagne etwas auf die Schippe genommen.

Das sind die ersten Gameplay-Szenen des umstrittenen Diablo Immortal:

Die Facebook-Seite von Domino's Pizza Malaysia tätigte in einem Post eine nicht von der Hand zu weisende Anspielung auf die vergangene Blizzcon. "Dies ist kein verspäteter Aprilscherz", heißt es dort in einem Beitrag. Damit bezieht sich die Pizzakette offenbar auf die Frage eines Fans während der Blizzcon, welcher die Ernsthaftigkeit der Ankündigung eines mobilen "Diablo"-Ablegers seitens Blizzard anzweifelte.

Wem dieser Satz als erkennbare Referenz auf besagten Vorfall nicht genügt, der beachte bitte die dazugehörige Bildbeschreibung. Hier spielt Domino's Pizza Malaysia unverkennbar mit entsprechenden Wortspielen auf Blizzard und dessen "Diablo"-Franchise an. Die Pizzakette ruft ihre Kunden beispielsweise dazu auf ihre Werbeprämien in Anspruch zu nehmen, bevor diese "von einem Blizzard weggeweht werden" ("DIA BLOW away by a Blizzard").

Beim Kauf von Domino's Pizza in Malaysia können die Kunden diverse Belohnungen für Videospiele erhalten. Die auf den ersten Blick unkonventionell scheinende Art der Werbekampagne ist für die Pizzakette also alles andere als ungewöhnlich. So wie es aussieht, dürften die Kunden hier zukünftig allerdings keine Goodies für Diablo Immortal erwarten.

Was haltet ihr von der Werbekampagne von Domino's Pizza Malaysia? Findet ihr das Ganze unterhaltsam? Oder gehört ihr zu den Wenigen, die Diablo Immortal mit Freude erwarten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!