Neben den vielen überschwänglichen Kritiken ist auch Red Dead Redemption 2 nicht frei von negativem Feedback in einigen Aspekten. Einer davon ist die Steuerung, die von manchen Spielern als zu träge empfunden wird.

Entwickler Rockstar Games, welcher mit seinem "Western"-Epos das Hauptaugenmerk auf Realismus legt und so mit einem deutlichen langsameren Spiel daherkommt, grenzt sich in diesem Punkt stark von der aktuellen Konkurrenz auf dem Videospielmarkt ab. Ein YouTube-Video des Animators Dan Lowe, bekannt für seine Analyse des "The Last of Us 2"-Trailers der E3, untersuchte nun, warum genau RDR2 verhältnismäßig träge wirkt.

Wie Lowes Video zeigt, verfügt RDR2 über einen deutlich höheren "Input-Lag" - die vergangene Zeit zwischen Befehlseingabe auf dem Gamepad und Darstellung auf dem Bildschirm - als dies bei den Konkurrenzspielen der Fall ist. Zum Vergleich wurden die Spiele Assassin's Creed - Odyssey, Spider-Man, Uncharted - The Lost Legacy und Destiny 2 herangezogen, deren jeweiliger Input-Lag ebenfalls als Vergleichsbasis in dem Video zu sehen ist.

Wenig überraschend verfügen die beiden Shooter Uncharted und Destiny über den geringsten Input-Lag, da diese Spiele den primären Fokus auf Geschwindigkeit und Geschicklichkeit legen. "Open World"-Spiele wie Spider-Man, Assassin's Creed oder eben Red Dead Redemption haben in diesem Punkt deutlich Luft nach oben. Letzteres Spiel überbietet die gezeigte "Open World"-Konkurrenz allerdings um mehr als das doppelte.

Wie empfindet ihr die Trägheit der Steuerung in Red Dead Redemption 2? Seht ihr das Ganze als Kritikpunkt? Oder empfindet ihr dies eher als abwechslungsreiche Herausforderung, die es zu meistern gilt? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!