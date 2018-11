Das Studio Supermassive Games, welches das Horror-Spiel Until Dawn entwickelt hat, gab in einem Interview mit der russischen Webseite 4pda.ru an, an mehreren neuen, exklusiven PlayStation-Titeln zu arbeiten.

Kommendes Jahr erscheint Man of Medan von Supermassive Games:

Until Dawn war einer der exklusiven Überraschungshits für die PS4. Danach war es etwas ruhiger um die Entwickler geworden. Nun verkündete Supermassive Games kürzlich über seine Webseite, dass er ein neues, großes Projekt in Angriff genommen hat, nämlich die Horror-Serie The Dark Pictures. Das erste Spiel Man Of Medan soll 2019 für diverse Plattformen kommen.

Auf die Frage, warum die neue Serie The Dark Pictures für mehrere Plattformen erscheint, antwortete Supermassive:

„Die Beziehung zu Sony ist exzellent. Wir arbeiten an verschiedenen, unangekündigten PlayStation-exklusiven Titeln. Es ist unmöglich, darüber im Detail zu sprechen. Wir wollten unsere Arbeiten dem größtmöglichen Publikum präsentieren, deswegen muss The Dark Pictures auf verschiedenen Plattformen erscheinen.“

Supermassive ging nicht auf weitere Details ein. Somit ist es unklar, ob die neuen exklusiven PlayStation-Titel kleinere Spiele oder aufwendig publizierte wie Until Dawn sind.

Wahrscheinlich werden sich die Entwickler aber erst einmal komplett auf ihre Horror-Serie konzentrieren. Laut Supermassive ist es noch unklar, wie viele Titel innerhalb der Serie erscheinen werden. Was vermutet ihr, welche Spiele hinter den exklusiven Titeln für PlayStation stecken können? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!