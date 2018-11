Pokémon Let's Go: Die ersten Wertungen sind da

Um 15 Uhr deutscher Zeit ist das Presse-Embargo für die Besprechung zu Pokémon Let's Go, Pikachu & Let's Go, Evoli! gefallen. Seitdem rollen wie gewohnt von überall her die Wertungen zum Spiel herein. Wir geben euch einen Überblick über den aktuellen Wertungsspiegel.

Pokémon - Let's Go: Alte Bekannte aus "Pokémon Gelbe Edition" kehren zurück!

Auf Metacritic kommen viele der Pressekritiken zusammen. Hier hat das Spiel derzeit eine Durchschnittswertung von 80.

Im Detail sehen Wertungen wie folgt aus:

Polygon schreibt, das Spiel rekriiere die ersten Konsolenableger auf vertraute, aber auch frustrierende Art. Laut Autor ist die größte Herausforderung, die Erwartung daran abzulegen, was Pokémon sein soll.

Destructoid vergibt 7,5 von 10 Punkten. Hier wird angemerkt, dass die neue Steuerungsweise zwar erfrischend ist, aber viele Basis-Features auf der Strecke bleiben mussten.

The Sixth Axis vergibt ganze 8 von 10. Die Seite lobt die Interaktionsmöglichkeiten mit den Pokémon und die nostalgischen Gefühle, die das Spiel hervorbringt.

Bei IGN.com wird es sogar noch positiver. Hier werden 8,3 und ein "großartig" vergeben. Der Autor findet die Rückkehr nach Kanto "entzückend".

Wir haben das Spiel natürlich auch ausgiebig getestet. Im Artikel „Taschenmonster mit Körpereinsatz“ führt Autor Sergej aus, warum das Spiel Spaß macht, aber nicht auf ganzer Linie überzeugen kann.

Freut ihr euch auf Pokémon Let's Go? Und wenn ja, welche Edition werdet ihr euch zulegen? Sagt uns auch, was ihr von den Kritikpunkten der Pressevertreter haltet, indem ihr es uns in die Kommentare schreibt!