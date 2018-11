Vor einer Weile berichteten wir bereits, dass der lila Würfel, der von einigen Fortnite-Spielern liebevoll Kevin getauft wurde, zu zerbrechen begann und schließlich explodierte. Im Zuge dieser Ereignisse bildeten sich auch Risse auf der ganzen Karte aus, in denen ein findiger Spieler jetzt möglicherweise einen Hinweis auf kommende Inhalte entdeckt hat.

Die Fortnitemares gab es zu Halloween. Welches Event zu Weihnachten kommt, ist noch ungewiss:

Die Weihnachtszeit steht vor der Tür und es ist davon auszugehen, dass Entwickler Epic Games auch dafür ein großes Event in der Vorbereitung hat. Das ist zumindest anzunehmen, wenn man mal einen Blick auf vergangene Events wie die Fortnitemares 2018 zu Halloween wirft.

Einen ersten Hinweis darauf, was euch im kommenden Weihnachtsevent erwarten könnte, hat ein Reddit-User mit dem Namen super_star_BETA jetzt entdeckt. Dieser hat mal einen genauen Blick in die Risse geworfen, die im Zuge der Explosion des lila Würfels entstanden sind, und darin ein verschneites Schloss entdeckt.

"Wenn ihr genau hinschaut, seht ihr ein Schloss in den Rissen."

Welche Rolle genau das Schloss in Zukunft haben wird, ist natürlich noch unbekannt. Wenn man sich an der augenscheinlichen Größe orientiert, könnte es ein Hauptschauplatz in den zukünftigen Schlachten des "Battle Royale"-Spiels sein.

Was glaubt ihr, was es mit dem Schloss auf sich hat? Könnte es sich wirklich um einen neuen Schauplatz des Spiels handeln oder währt ihr erst einmal vorsichtig, was von der Entdeckung zu halten ist? Schreibt es uns in die Kommentare!