Schon zwei Mal berichteten wir euch über Wes. Mit 5 Jahren erkrankte der Fallout-Fan an einer sehr seltenen Krebsart und kämpfte in den folgenden Jahren gegen die schwere Krankheit an. Bethesda ließ ihn Fallout 76 schon vor dem Release spielen, weil es sehr wahrscheinlich war, dass er den Release nicht mehr erlebt. Als sich diese Befürchtung bewahrheitete, wünschten sich andere Spieler, dass ein Denkmal für den Zwölfjährigen im Spiel gebaut wird.

Wes war Vorbesteller der "Power Armor"-Edition. Bethesda übergab sie ihm früher, weil er sie sonst gar nicht erhalten hätte:

Wie es um das Denkmal in Fallout 76 steht, ist noch unbekannt, Bethesda hat sich aber auf andere Art das Andenken an Wes gewürdigt. Auf der Seite gofundme kann man der Familie von Wes mit Spenden helfen, um für die Behandlungs- und Bestattungskosten aufzukommen.

Das hat Bethesda jetzt getan und das nicht zu knapp. Ganze 10.000 US-Dollar spendete der Spieleentwickler an die Familie des verstorbenen Jungen. "Du warst eine Inspiration für die gesamte Fallout-Community und das Bethesda-Team. Wir werden dich vermissen, Wes" schrieb Bethesda als Kommentar im Zuge der Spende.

Quelle: gofundme

Aber noch nur der Fallout-Entwickler, sondern auch viel Fans der Reihe griffen der Familie mit Spenden unter die Arme. So schrieb ein spendender Fan: "Ich bin ein Fallout-Fan. Ich möchte einem anderen Vault-Bewohner helfen." Ein anderer schrieb: "Ruhe in Frieden, kleiner Vault-Bewohner und mein tief empfundenes Beileid für deine Familie."

Auch wenn es den kleinen Wes nicht zurückbringen wird, ist es doch schön, dass Bethesda seiner Familie unter die Arme greift. Der Entwickler und die ganze Fallout-Gemeinschaft haben hiermit Herz bewiesen. Wie steht ihr zu der Geschichte? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!