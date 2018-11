Overkill's The Walking Dead: Das sagen die ersten Wertungen

Fans von The Walking Dead haben es nicht immer ganz leicht. Nicht nur scheint die Fernsehserie geplagt von Austritten wichtiger Schauspieler, auch gibt es bisher kein so richtig gutes Action-Spiel, das in diesem Universum spielt. Overkill's The Walking Dead sollte diesen Umstand ändern. Die ersten Wertungen zeigen: Es gibt offenbar noch immer kein richtig gutes Videospiel zu The Walking Dead.

Bei Overkill's The Walking Dead handelt es sich um einen kooperativen Shooter. Bis zu vier Spieler kämpfen um das Überleben. Gefragt sind eine gut Absprache und auch strategisches Denken - sonst habt ihr gegen die Zombies keine Chance. Doch glaubt man den ersten Wertungen, möchte man in diesem Spiel auch gar keine Chance haben - weil es keinen Spaß macht. Momentan liegt die Metakritik für die PC-Version bei lediglich 53 Prozent. Einzelne Meinungen sagen Folgendes dazu:

Die einzige positive Wertung ist bisher die der Seite Gamersky. Sie geben 75 Prozent und betonen, dass die Shooter-Mechaniken stumpf seien und die Rätsel sich wiederholen, das Spiel im Koop aber dennoch Spaß bringen könne.

PC Gamer geben 55 Prozent und sagen, dass das Zombie-Szenario war passend wäre, dafür aber alles andere unbrauchbar sei.

Das Slant Magazine wiederum gibt nur 20 Prozent. Der Grund: Das Spiel bringe lauter Probleme wie Konnektivitäts-Schwierigkeiten, die die Spieler verzweifeln ließen - aber nicht so, wie die Entwickler es wollten.

Ihr seht also, Overkill's The Walking Dead scheint nicht der große Wurf geworden zu sein, den viele erhofft hatten. Fans von The Walking Dead müssen also wohl weiterhin auf ihr wirklich gutes Spiel warten. Bisher ist das Spiel nur für den PC erhältlich, Versionen für PlayStation 4 und Xbox One sollen aber noch folgen - voraussichtlich im Februar 2019.

Seid ihr sehr enttäuscht? Oder hattet ihr Overkill's The Walking Dead gar nicht auf dem Schirm? Schreibt und eure Meinung doch in die Kommentare - und gerne noch dazu, welches eigentlich eurer liebstes Zombie-Spiel ist.