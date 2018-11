Die Spiele von Bethesda sind allgemein dafür bekannt, dass sie insbesondere zur Veröffentlichung nicht ganz fehlerfrei sind. Ein Fehler, der beim Anziehen der Power-Rüstung auftritt, ist aber die reinste Albtraumvorlage.

Überlange Gliedmaßen und Finger, ein riesiger Torso und der Verlust der Kleidung bis auf eine überdimensionale Unterhose: Das alles erwartet euren Charakter, wenn er in Fallout 76 eine Power-Rüstung anzieht.

Quelle: reddit.com/user/welinestus

Auf den Plattformen Twitter und Reddit teilen zahlreiche Fallout-Spieler Screenshots davon, was mit ihren Figuren passiert, wenn sie die in der Reihe bekannte Rüstung anziehen. Das Problem scheint schon seit der Beta zu bestehen, beschränkt sich anscheinend aber nicht nur auf das Aussehen eurer Charaktere.

@Fallout ran into a hilarious bug with the power armor chassis, unfortunately can't exit the chassis at all pic.twitter.com/HNcQf3smo3