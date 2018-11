Fallout 76 ist gelandet und auf den Servern herrscht bereits reges Treiben. Und das schon bevor das Spiel offiziell an den Start ging, da die Server bereits einige Stunden zuvor erreichbar waren. Wir sind auch schon im Fallout-Fieber und haben unsere ersten Eindrücke für euch festgehalten. Einen ausführlichen Test werden wird baldmöglichst nachreichen.

Wo Fallout 76 aber so richtig gefeiert wird, das ist der US-Bundesstaat West Virginia, der auch als virtuelle Kulisse für das Spiel dient. Der amtierende Gouverneur Jim Justice war bereit, die Feierlichkeiten zum Spielstart zu unterstützen. Und das lässt sich kaum besser regeln als Fallout 76 seinen eigenen Tag zu widmen. Daher wurde kurzerhand der 14. November 2018 in West Virgina zum "Reclamation Day" ausgerufen.

Die offizielle Proklamation und das entsprechende Zertifikat wurden natürlich auf Bethesdas "Social Media"-Kanälen geteilt:

Thank you West Virginia! Your beautiful state has been an incredible canvas for #Fallout76, and the support from your community has been truly wonderful.



We’re proud and humbled by your Reclamation Day Proclamation. 🙏 #AlmostHeaven pic.twitter.com/VNaCLcEMSU