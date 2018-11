Battlefield 5: "9,99 Euro"-Aktion bei GameStop

In einer Pressemitteilung gibt GameStop ein aktuelles Sparangebot bekannt: Wer bis zum 3. Dezember zwei gebrauchte Spiele in einer der Filialen abgibt, erhält Battlefield 5 für nur 9,99 Euro.

So viel Spaß kann man mit Battlefield 5 haben:

Die Aktion richtet sich aktuell an Spieler, die Battlefield 5 bei GameStop vorbestellen wollen. Diese können zwei der in der so genannten 9.99er-Liste aufgeführten Gebrauchtspiele oder -artikel in eine der Filialen in Deutschland, Österreich oder der Schweiz bringen und den Shooter für nur 9,99 Euro sichern. Inbegriffen ist die Standardversion des Spiels für PlayStation 4 und Xbox One. Ebenso Teil der Aktion sind Fallout 76 und Hitman 2. Diese allerdings nur noch bis zum 26. November.

Battlefield 5 wird voraussichtlich am 20. November für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Hier findet ihr unseren Test zum Spiel.

