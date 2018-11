Treyarch hat die Inhalte des aktuellen Updates von Call of Duty - Black Ops 4 angekündigt. Neben diversen Verbesserungen im Multiplayer-Modus kommt mit dem Update auch die legendäre Nuketown-Map zurück.

Hier ist der Teaser zur "Nuketown"-Map:

Ingesamt sind mit dem aktuellen Update mehr als 60 Fehler behoben worden, dies berichtete Entwickler Treyarch in dessen subreddit. Darunter fallen zum Beispiel der "Max-Ammo"-Fehler, die "Easter Egg Quest" und die Rückkehr der "Speed Cola"-Funktionen. Seitens Treyarch wolle man künftig auch noch weitere Änderungen vornehmen und diese per Update nachreichen. Zu erwarten sind hier Daily Callings, das Black Ops-Authentizitätsstempelsystem und Verbesserungen im Split-Screen-Modus.

Auch an den Waffen hat Treyarch etwas geschraubt. Diese wurden speziell im Hinblick auf den Multiplayer angepasst. So wurden unter anderem die SMGs, SG12 Strobe Light, der Titan und Cold Blooded allesamt optimiert. Darüber hinaus wurden für einzelne Charaktere wie die "Spezialisten" Ajax und Prophet umfangreiche Anpassungen durchgeführt. Zudem wurden auch die Multiplayer-Spielmodi "Hardcore", "Heist" und "Search and Destroy" aktualisiert. Neu ist außerdem die bereits bekannte Nuketown-Map die bis zum 20. November exklusiv für die PS4-Spieler zugänglich ist, danach kommen auch die anderen Plattformen in den Genuss der Karte.

Ebenfalls haben nun alle Spieler Zugriff auf die "Icons"-Missionen im Blackout-Modus. Hier können die Missionen der Charaktere Mason, Woods, Menendez und Reznov freigeschaltet werden. Außerdem wurde für Duos und Squads ein Team Scoreboard eingefügt, welches euch auch während des Spielens einen Überblick über euer Ranking verschafft. Zu Beginn eines Matches erscheinen zudem nun deutlich schneller Waffen auf der Karte.

Was haltet ihr von den Neuerungen des aktuellen Updates? Motivieren euch die Änderungen weiter Call of Duty zu zocken? Oder seid ihr momentan mit anderen Spielen beschäftigt? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!