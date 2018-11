Wahnsinn? Nein, für Sony ist der alljährliche Sparsinn ausgebrochen. Bis zum 27. November erhaltet ihr bei zahlreichen "PlayStation 4"- und "PlayStation VR"-Spielen bis zu 60 Prozent Rabatt.

Auch Spider-Man ist im Sparsinn ordentlich reduziert:

Laut Sony endet die Aktion exakt um 00:59 Uhr am Dienstag, den 27. November 2018. Damit ihr nicht den Überblick verliert, haben wir für euch ein paar spannende Angebote herausgesucht:

Eine komplette Übersicht über alle Angebote erhaltet ihr übrigens auf der PlayStation Webseite.

Doch Vorsicht: So verlockend die Angebote auch sind, mit mehr Spielen wird euer sogenannter "Pile of Shame" nur größer. Das Abarbeiten des Spieleberges könnte also im schlimmsten Fall noch viel mehr Zeit in Anspruch nehmen.