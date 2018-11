One Piece - World Seeker: Release-Datum und Collector's Edition vorgestellt

Eigentlich hätte One Piece - World Seeker noch dieses Jahr erscheinen sollen, aber bereits im September hat Hersteller Bandai Namco die Veröffentlichung auf 2019 verschoben. In einem neuen Video verrät das Unternehmen nun, wann das "Open World"-Abenteuer mit Ruffy wirklich losgeht.

One Piece - World Seeker: Veröffentlichungstermin und Haki-Fähigkeiten

Sofern nichts mehr dazwischen kommt, erscheint One Piece - World Seeker voraussichtlich am 15. März 2019 für PC, Xbox One und PlayStation 4. Vorbesteller erhalten zudem eine exklusive Mission, in der sich alles um die monsterförmigen Felsen der Gefängnisinsel dreht. Zusätzlich gibt es noch zwei einzigartige Outfits für Ruffy.

Neben einer Standard-Version wird es zu One Piece - World Seeker auch eine Collector's Edition geben. In der sogenannten Pirate King Edition ist das Spiel, eine 21 cm hohe Figur von Ruffy, eine Kopie der Gum-Gum-Teufelsfrucht, der originale Soundtrack des Spiels auf CD und der Season Pass enthalten. Einen Preis nennt die Pressemitteilung, in der die Eidtion vorgestellt wird, allerdings nicht.

In One Piece - World Seeker dürft ihr zusammen mit Ruffy die frei begehbare Gefängnisinsel erkunden und erfahrt nach und nach, warum sich der Anführer der Strohhutbande offenbar freiwillig hat festnehmen lassen. In Kämpfen kann Ruffy auf seine beiden Haki-Fähigkeiten zurückgreiften, die ihn entweder mehr Stärke verleihen oder spezielle Schleichangriffe ermöglichen. In einem "Open World"-Spiel darf zudem kein Talentbaum und kein Crafting-Menü fehlen.

Zu guter Letzt gewährt Bandai Namco einen ersten Blick auf den "Gear 4"-Modus von Ruffy. Dieser gewährt ihm für eine kurze Zeit Zugriff auf machtvolle Kampffertigkeiten und Bewegungstechniken, die besonders imposant sein sollen.