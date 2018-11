Am 23. November 2004 war es endlich soweit: Die Server von World of Warcraft haben ihre Tore (zunächst nur der amerikanischen Bevölkerung) geöffnet. Das ist jetzt fast 14 Jahre her. Passend zu diesem Geburtstag gibt es eine Woche vor und nach dem Datum ein Ingame-Event, an dem ihr teilnehmen könnt. Als Belohnung gibt es einige Ingame-Goodies in World of Warcraft.

Der Kampf um Azeroth ruht ein wenig während des Geburtstags:

Wenn ihr euch zwischen jetzt und dem 30. November 2018 einloggt, dann habt ihr Post. Im Briefkasten befindet sich ein Paket mit 200 zeitverzerrten Abzeichen, ein einstündiger Ruf- und Erfahrungsboost sowie ein Quest-Item. Dieses führt euch zum Historiker in einer der beiden Hauptstädte. Llore oder Ju'pa haben dann immer zwei tägliche Quests für euch, die euch zusätzliche zeitverzerrte Abzeichen bescheren.

Die Abzeichen werden in World of Warcraft genutzt, um besondere Items zu kaufen. Etwa eine Brille, die alle Umstehenden für euch in Corgis verwandelt. Zudem gibt's die Rückkehr einiger Weltbosse. Diese haben altes Equipment auf Stufe 355 dabei und sollten vor allem für Spieler interessant sein, die sich die Vanilla-Ausrüstung zum Transmogrifizieren sichern wollen.