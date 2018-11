Die Cyber Week hat heute begonnen, und es gibt schon allerorts richtig gute Schnäppchen zu ergattern. Wir haben für euch schon ein paar Seiten durchforstet und einige der coolsten Angebote für heute, Montag, den 19. November 2018 für euch zusammengetragen:

Neben Amazon gibt es natürlich noch andere Handelshäuser, die in dieser Woche mit coolen Angeboten locken. So auch Media Markt und Saturn. Schaut mal, was es hier für euch abzugreifen gibt:

PlayStation 4 - 1TB + Red Dead Redemption 2

Jetzt statt 379 Euro für nur noch 339 Euro bei Saturn bestellen

PlayStation Plus Card 12 Monate (für deutsche SEN-Konten)

Jetzt statt 59,99 Euro für nur noch 47,99 Euro bei Media-Markt bestellen

Diablo 3 - Eternal Collection für PS4

Jetzt statt 37,99 Euro für nur noch 17,99 Euro bei Media-Markt bestellen

POWER A Link Core Wired Iconic - Controller für Nintendo Switch

Jetzt für nur 34,99 Euro bei Media-Markt bestellen

Horizon - Zero Dawn (Complete Edition) für PS4

Jetzt statt 69,99 Euro für nur noch 44,99 Euro bei Media-Markt bestellen

Bitte beachtet, dass diese Schnäppchen heiß begehrt und oft nur für einen kurzen Zeitraum verfügbar sind. Meist auch nur, solange der Vorrat reicht. Die Preise entsprechen dem Stand zum Entstehungszeitpunkt dieser Meldung, können jedoch ohne vorherige Ankündigung variieren. (Manchmal gibt es den einen oder anderen Artikel dann sogar noch günstiger!). Wir drücken euch schon mal die Daumen für eine erfolgreiche Schnäppchenjagd!