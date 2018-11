Fallout 76 stößt nicht bei allen Fans der postapokalyptischen Videospielreihe auf Gegenliebe. Nun hat ein Kunde seinem Unmut einen ganz besonderen Ausdruck verliehen: Als er sein Spiel nach dem Kauf nicht mehr umtauschen konnte, begann er zu randalieren.

Einfacher hacken: So habt ihr weniger Probleme mit den Terminals in Fallout 76!

Im US-Bundesstaat North Carolina hat ein GameStop-Kunde versucht, sein in einer zur Ladenkette gehörenden Filiale erworbenes Exemplar von Fallout 76 umzutauschen, da ihm das Spiel offenbar nicht gefiel. Als man den Kunden darauf aufmerksam machte, dass eine Reklamation nicht möglich sei, ist er ausgerastet, hat diverse Regale im Laden umgeworfen und die Auslage über den Boden verteilt. Eine Videoaufnahme vom Zustand des Ladens teilte der Facebook-Nutzer Tarenthis Campbell.

Im Netz äußern sich viele eindeutig kritisch gegenüber dem Randalierer: Auf reddit wurde der Vorfall bereits diskutiert, die User zeigen sich beeindruckt von dem ruhigen Verkäufer und maßregelten den Randalierer. „Was für ein Kind.“ und „Es ist irgendwie lächerlich, wegen 60$ so auszurasten.“ sind nur zwei Posts, die das absolute Unverständnis gegenüber der Tat zum Ausdruck bringen.

Dass Fallout 76 nicht von allen Seiten positiv aufgenommen wird, ist seit längerem bekannt. Die Meinungen spalten sich dabei soweit in Liebeserklärungen an und Hasstiraden gegen das Spiel, dass neutralere und reflektiertere Stimmen nahezu gänzlich unter diesen beiden Extremen verstummten. Auf Metacritic zum Beispiel heimste das Spiel am laufenden Band "0 Punkte"-Bewertungen ein und nach der Beta von Fallout 76 gaben viele Spieler ihr Exemplar wieder zurück.

Niemand sollte wegen eines Videospiels derart an die Decke gehen. Und wenn man doch sauer ist, ist es der falsche Weg, seine Wut so rauszulassen. Wenn ihr mal wieder frustriert wegen eines Spiels seid, atmet lieber ein paar mal kräftig ein und aus!