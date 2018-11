In Volusia County im US-Bundesstaat Florida kam es in der Nacht des 15. Novembers zu einem großen Polizeieinsatz. Schreie, die aus dem Haus der Familie McKee gedrungen waren, deuteten auf eine Gewalttat hin, weshalb eine besorgte Nachbarin die Polizei verständigte.

"Hallo, ich rufe an, weil ich meine Nachbarn, die Straße runter, kämpfen höre und ich besorgt darüber bin, was sie sagen. Meine Schwester lebt bei mir und sie war draußen, um eine Zigarette zu rauchen und sie hörte sie [die Nachbarn] soetwas schreien, wie: 'Nein, bitte tötet mich nicht'. Ich hörte einen Mann sagen: 'Warum hast du meine Waffe genommen?", dieser Anruf ging Dienstagnacht bei einer Polizeidienststelle in Florida ein.

Grund genug für die Gesetzeshüter, von einer Ernstlage auszugehen. Ganze sechs Streifenwagen wurden losgeschickt, um bei der McKee-Familie nach dem Rechten zu sehen. Doch wie sich herausstellte, spielte Jamie McKee gemeinsam mit ihrem Mann und ihrer Tochter bloß ein paar Runden Call of Duty - Black Ops 4. Die Fenster wären geöffnet, wie die Frau selbst im Laufe des folgendenen Videos erklärt, habe sie außerdem eine laute Stimme.

"Ich war wütend auf sie, weil sie auf mich geschossen haben", rechtfertigte sich Jamie McKee, wie die englischsprachige Webseite WFLA berichtet, "immer wenn ich [im Spiel] aufgestanden bin, haben sie auf mich geschossen, also habe ich gerufen 'Tötet mich nicht! Nein, lasst mich aufstehen, lasst mich eine Waffe kriegen". Wie sie versichterte, werde die Familie zukünftig mit geschlossenen Fenstern spielen und sie werde versuchen, ihre Stimme im Zaum zu halten.

Glücklicherweise blieb die Familie unversehrt und der Polizeieinsatz hinterließ nichts weiter als einen kleinen Schrecken. Was haltet ihr von dem Vorfall? Teilt uns eure Meinung gerne in den Kommentaren mit!