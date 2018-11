Der erste große Patch für Fallout 76 ist nun für die PlayStation 4 erhältlich - und dieser ist mit knapp über 47GB fast so groß wie das eigentliche Spiel (ca. 53GB). Doch was kommt mit dem Update alles an Neuerungen auf euch zu?

Wie die Kollegen von eurogamer.net feststellten, ist Fallout 76 nach Installation des Patches mit 53,23GB nur ein wenig größer als vor dem Update. Das bedeutet, dass ein Großteil der bereits vorhandenen Dateien nun mit der Version 1.02 ersetzt worden sind. Für die Xbox One und den PC wird dieser Patch noch erwartet, laut eurogamer.net zufolge soll das "Xbox One"-Update ähnlich groß sein, PC-Zocker dürften laut Angaben hingegen mit einem 15 GB großen Patch rechnen.

Laut den Patchnotes hat Bethesda in der aktuellen Version einige Performanceprobleme und Bugs behoben. Darunter fällt auch ein Bug in der Quest Tourismusbüro. Aber auch Änderungen im PVP-Bereich erwarten euch: So teilen Spieler im Pazifistenmodus nun den vollen Schaden aus, solange diese ihrem Kontrahenten feindselig gegenüber eingestellt sind. Außerdem wird nach dem Respawn eines im PVP verursachten Bildschirmtod der Status feindselig gegenüber anderen Spielern korrekt gelöscht.

Wenn ihr von einem Spieler erledigt werdet und "Rache nehmen" wollt, wird nun die korrekte Menge der bei Erfolg zu erwerbenden Kronkorken angezeigt. Laut Entwickler Bethesda werden nun in regelmäßigen Abständen weitere Updates folgen. Diese sollen allerdings deutlich kleiner sein als dieser riesige Patch.

Was haltet ihr eigentlich von Fallout 76? Habt ihr euch schon in Bethesdas postapokalyptisches Onlineabenteuer gewagt? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!