Die “The Golden Joystick“- Awards werden jährlich von der Webseite GamesRadar verliehen. Dieses Jahr ging der beliebte „Game of the Year Award“ an Fortnite. Damit stach es Konkurrenten wie Red Dead Redemption 2 und God Of War aus. Seit Tagen hagelt es besonders seitens des "RDR2"-Fan-Gemeinde Kritik an die Award-Ausrichter.

Aktuell ist in Fornite Season 6 am Start:

Die Ankündigung des Gewinners sorgte bei vielen Fans für Missmut. Dafür gibt es mehrere Gründe. Zum einen wünschten sich die Fans, dass Red Dead Redemption 2 den Titel holt. Auch große Kaliber wie God of War oder Spider-Man waren für den Award nominiert. Zum anderen erschien Fortnite gar nicht im Jahr 2018, sondern wurde bereits 2017 veröffentlicht. Die Entwickler setzten das offizielle Release-Datum mit dem finalen Produkt jedoch im Januar 2018 an, weshalb Fortnite zu den „The Golden Joysticks“-Awards 2018 zugelassen wurde.

Auf Twitter wird die Entscheidung wüst diskutiert:

This is genuinely insulting to all those talented game developers who had put in years of their hard work into these incredible games. Fortnite is everything wrong with the gaming industry — BennyThomas (@MMMR1999) 16. November 2018

“Eine klare Beleidigung für all die talentierten Spieleentwickler, die jahrelange, harte Arbeit in ihre unglaublichen Spiele investiert haben. Fortnite ist ein Zeichen für alles, was in der Gaming-Industrie falsch läuft.“

Lmao this is what happens when you let 10 year olds vote. — Shinnox (@shinnox) November 16, 2018

"Ich lach mir den Arsch ab! Das passiert, wenn man Zehnjährige abstimmen lässt."

Twitter needs a dislike button — h (@archyhyatt) November 16, 2018

"Twitter braucht einen Dislike-Button."

Die Verleihung der Awards fand am vergangenen Wochenende statt, doch noch immer hagelt es zahlreiche negative Kommentare bezüglich der Entscheidung der Award-Ausrichter. Auch ihr könnt eure Meinung mit uns gerne in den Kommentaren teilen.