Quelle: kotaku.com

Mit dem kürzlich für World of Warcraft erschienen Update "Wogen der Rache" hat der Blutelfenregent von Quel’Thalas, Lor'themar Theron, einen neuen Look spendiert bekommen. Spieler, die selbst gerne Azeroth als Blutelfen durchqueren, schauen nun in die Röhre - die Spielercharaktere stehen optisch nämlich deutlich im Schatten des Blutelfen-Recken.

Wie die Kollegen von Kotaku berichten, hat Lor'themar nicht nur ein neues Design bekommen. Neben wallendem Haar und wehender Robe zeichnet sich der Blutelf vor allem durch eine Spielphysik aus, die zu überzeugen weiß: Sein langer Pferdeschwanz, seine Kleidung und sogar sein Barthaare bewegen sich passend zu Lor'themars Animationen. Laut einigen Spielern auf Reddit soll diese Bewegungsphysik zum Beispiel beim Ritt auf einem Pferd wohl noch stärker ins Auge fallen. Scherzhaft wird der Haarschopf des Blutelfen von einigen Spielern mit einem "langen, schlaffen Penis" verglichen.

Zum Verleich - hier ist die alte Version von Lor'themar:

Quelle: kotaku.com

Und so sieht der Blutelf aktuell aus:

Quelle: reddit.com

Eine so aufwändig gestaltete Spielphysik war den "World of Warcraft"-Spielern bisher unbekannt. Fraglich ist nun, ob es sich dabei um eine Art "Experiment" handelt, welches künftig eine flächendeckende Verwendung in Azeroth finden wird oder ob diese lediglich Lor'themar vorbehalten bleibt. Sollte ersteres zutreffen, dann könnten die einst niedrigen Systemanforderungen des MMORPGs der (Videospiel-)Geschichte angehören.

Was haltet ihr von Lor'themars neuem Look? Seid ihr eventuell selbst Blutelfen-Spieler und beneidet den anmutigen Recken? Oder ist euch das geänderte Design gar nicht aufgefallen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!