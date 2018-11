Graaah! Das "Friendly-Fire"-Team ist wieder da!

Der erfolgreichste Charity-Stream Deutschlands geht am 8. Dezember in die vierte Runde. Mit dabei sind bekannte YouTube-Größen wie Gronkh, das „PietSmiet“-Team oder auch Pandorya. In einem zwölfstündigen Livestream wird gezockt und gelabert, was das Zeug hält.

Das ist Friendly Fire 3 aus dem vergangenen Jahr:

In den vergangenen drei Jahren ist eine Spenden-Summe von über 1 Millionen Euro zusammengekommen. Auch dieses Jahr haben sich die YouTuber etwas ganz besonderes einfallen lassen: Beim Fotoshooting zur Aktion warfen sie sich in die schönsten Piraten-Kostüme.

Der Livestream startet um 15 Uhr am 8. Dezember. Das "Friendly-Fire"-Team ist unverändert mit Erik „Gronkh“ Range, dem „PietSmiet“-Team, Tatjana „Pandorya“ Werth, Pascal „MrMoreGame“ Rothkegel, Florian „Der Heider“ Heider, Artur „fisHC0p“ Niemczuk und Max „PhunkRoyal“ Ensikat am Start.

Alle Einnahmen gehen an:

Schule ohne Rassismus / Schule mit Courage

Deutsche Depressionshilfe

Tierpark Weeze

Tiernotruf.de

Deutsche Krebshilfe

EXIT Deutschland

Außerdem sind zahlreiche Sponsoren dabei. Pizza.de wird während des Livestreams einen exklusiven "Friendly Fire"-Code veröffentlichen, bei dessen Benutzung ein Teil eurer Bestellung bei Pizza.de für wohltätige Zwecke gespendet wird.

Natürlich könnt ihr euch schon jetzt auf das Event einstimmen, indem ihr hier einen Blick in den Merchandise-Shop zum Charity-Event werft.

Grandiose Unterhaltung, geile Witze und jede Menge Spaß - werdet ihr den YouTubern mit eurer (Bildschirm)-Anwesenheit und vielleicht auch etwas Kleingeld zur Seite stehen? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!