Ubisoft kündigt heute an, dass das Strategierollenspiel Assassin's Creed - Rebellion ab sofort kostenlos für IOS und Android erhältlich ist.

Assassin's Creed - Rebellion: Das ist der Launch-Trailer zum Spiel

Assassin's Creed - Rebellion spielt im bekannten und beliebten "Assasin's Creed"-Universum. Dabei könnt ihr zahlreiche Asassinen und Charaktere aus vergangenen Teilen treffen. Mit dabei sind die legendären Charaktere Ezio, Aguilar, Shao Jun, Claudia und Machiavelli. Weitere Charaktere wie Alexios oder Kassandra könnt ihr freischalten.

Im Spiel befindet ihr euch mitten in der Zeit der Spanischen Inquisition. Ihr verwaltet eure eigene Festung und baut euch eure Bruderschaft auf, indem ihr mehr als 40 Assassinen rekrutiert und ausbildet. In einem Team von drei ausgewählten Asassinen zieht ihr dann in den einzelnen Missionen gegen die Templer in den Kampf.

Na, kennt ihr sie alle?

Wie in den Hauptspielen habt ihr verschiedene Taktiken, diese Mission anzugehen. Jagt die Templer, greift sie direkt an oder tarnt euch erfolgreich, je nach Spielweise gestaltet sich auch der Missionsablauf stets anders. Schafft ihr es, den gewaltsamen Einfluss der Templer und deren Herrschaft über Spanien zu schwächen?

Für das Spiel wurden weitere 20 freischaltbare Charaktere entwickelt. Innerhalb von zeitlich begrenzten Events könnt ihr bekannte Spielwelten wie die von Asassin's Creed - Odyssey erkunden.

Werdet ihr euch in das Assassinengetümmel stürzen und weltweit mit anderen Spielern auf Event-Ranglisten konkurrieren? Wir sind gespannt, was ihr von diesem Mobile-Game haltet! Teilt eure Meinung mit uns in der Kommentarspalte.