Rainbow Six - Siege: Ubisoft rudert nach Community-Aufruhr zurück

Erst knapp zwei Wochen ist es her, dass Ubisoft Einschnitte in die Bildsprache von Rainbow Six - Siege ankündigte, um seinen Taktik-Shooter auch im asiatischen Raum vertreiben zu können. Wie zu erwarten, war das Feedback der globalen Spielerschaft alles andere als positiv und hat Ubisoft bereits dazu veranlasst, diesen fragwürdigen Plan wieder über den Haufen zu werfen.

Anrüchige Neonschilder hatte Ubisoft eigentlich aus dem Spiel entfernen wollen, Totenkopfsymbole, Blutspritzer und Glücksspielmaschinen. Doch diese Änderungen sollen jetzt wieder rückgängig gemacht werden, wie der Entwickler in einem englischsprachigen Blogbeitrag ankündigt.

„Wir haben die Konversation mit unserer Community in den vergangenen paar Wochen genau verfolgt, genau wie die laufenden Diskussionen in unserem internen Team“, so Ubisoft in seiner Ankündigung. „Wir wollen sicherstellen, dass die Erfahrung für alle Spieler, besonders solche, die schon seit Anbeginn bei uns sind, so nah an der künstlerischen Original-Intention bleibt, wie möglich.“

Grafische Versatzstücke, die mit Gewalt, Glücksspiel und Sex zu tun haben, sollen mit dem anstehenden Start der Operation Wind Bastion ihren Weg zurück ins Spiel finden – und das möglichst ohne, dass die voraussichtlich Anfang Dezember 2018 startende neue Season von Rainbow Six - Siege dabei gestört wird. Laut Ubisoft kann es aber unter Umständen zu leichten Verzögerungen und Instabilitäten im weiteren Fahrplan des Taktik-Shooters kommen.

Und was bedeutet all das für die asiatische Spielerschaft? Laut Ubisoft darf die das „selbe Spiel genießen, wie alle anderen Spieler“ – was aus der Anpassung insbesondere an die strengen Regularien Chinas geworden ist, ist unklar.

Wie beurteilt ihr das Vorgehen Ubisofts? Freut ihr euch, dass die rauere Bildsprache von Rainbow Six - Siege jetzt doch erhalten bleiben soll? Teilt eure Meinung mit uns in den Kommentaren!