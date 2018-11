GTA Online: Über eine Million GTA-Dollar gratis abstauben

Braucht ihr zufällig etwas über eine Million Dollar? Dann ist jetzt eure Zeit in GTA Online gekommen und ihr müsst nicht einmal viel dafür tun. Lediglich ein wenig Login-Arbeit ist notwendig.

GTA Online: Trailer zum After Hours Update

Bis zum 26. November verschenkt Rockstar Games 1,35 Millionen GTA-Dollar, wie das Unternehmen selbst in einem Blogeintrag bekanntgibt. Die ersten 750.000 GTA-Dollar gibt es bereits, wenn ihr euch einmalig bei GTA Online anmeldet. Für jeden weiteren Tag, an dem ihr euch einloggt, erhaltet ihr weitere 100.000 GTA-Dollar. Wenn ihr alle sieben Tage am Stück schafft, habt ihr insgesamt 1,35 Millionen GTA-Dollar abgestaubt.

Ein durchaus interessantes Angebot, zudem Rockstar Games passenderweise auch ein paar Rabatte bereithält. Zum einen sind Supersportwagen, Flugzeuge und Helikopter und vieles mehr reduziert, während ihr zum anderen Nachtclubs, Biker-Clubs und andere Einrichtungen günstiger ersteigern könnt.

Ganz alternativ greift ihr einfach zu neuen Klamotten. Immerhin steht die Winter-Saison bevor.

So schnell und so einfach habt ihr sicherlich noch nie Geld verdient. Zugegeben: Es handelt sich leider nur um eine digitale Währung. Nichtsdestotrotz könnt ihr eurem GTA-Charakter damit vielleicht eine kleine Freude machen.