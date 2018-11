Wie Publisher Square Enix und Game Director Tetsuya Numora via Twitter bekannt gegeben haben, wurde die Entwicklung von Kingdom Hearts 3 erfolgreich abgeschlossen, womit das Rollenspiel den Gold-Status erreicht hat. Zur Feier gibt es auch einen neuen Trailer, der zahlreiche Disney-Charaktere vorstellt und euch auf das bevorstehende Abenteuer vorbereiten soll.

Knapp zwei Monate vor dem offiziellen Release in Europa, dem 29. Januar 2019, verkündet Square Enix, dass die Arbeiten an Kingdom Hearts 3 abgeschlossen sind. Im obigen Trailer könnt ihr sehen, welche spannenden Abenteuer ihr im Spiel erleben werdet und welche Disney-Charaktere sich euch dabei anschließen.

I'm proud to unveil an extended version of the trailer that's been playing in NA cinemas. And guess what? We've wrapped up development of #KingdomHearts III!

If you haven't had the chance yet, now would be a good time to prep by playing 1.5+2.5 & 2.8. See you next month! - Nomura pic.twitter.com/NvZYBut3WI