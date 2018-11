Bereits im Oktober berichteten wir darüber, dass sich der "Monster Hunter"-Film in der Produktion befindet, dessen Plot aber nicht gerade Lust auf mehr macht. Jetzt lässt der Film zum ersten Mal Bilder, beziehungsweise ein Bild sprechen.

So beeindruckend sind die Gegner in Monster Hunter - World. Ob der Film da mithalten kann?

Auf dem Bild zu sehen sind die Beiden Hauptdarsteller des Films in ihren entsprechenden Rollen. Milla Jovovich spielt Leutnant Artemis, die Anführerin eines Militär-Trupps, der in einer Parallelwelt voller Monster gerät. Dort trifft sie auf den Jäger, gespielt von Tony Jaa, der ihr hilft, in der feindlichen Welt zu überleben.

Auf ihrem Instagram-Account postete Hauptdarstellerin Milla Jovovich zuletzt noch ein Foto im Kostüm. In der Beschreibung kündigt sie an, dass die Fans sich nicht sorgen sollen, es würde auf jeden Fall eine Menge der für Monster Hunter typischen Waffen geben.

Die Bilder geben einen ersten Einblick, wie nah das Design des Films, an dem der Spiele ist. Findet ihr, das erste Bild geht in eine richtige Richtung oder sinkt eure Lust auf den "Monster Hunter"-Film nur noch weiter? Schreibt es uns in die Kommentare!