Die NPD Group veröffentlicht jeden Monat ihre Ergebnisse der erfolgreichsten Games der Spieleindustrie in Nord-Amerika. Das erfolgreichste Spiel im Oktober ist laut NPD zugleich auch das derzeit meistverkaufteste des gesamten Jahres. Die Rede ist nicht von dem Kracher RDR2, sondern von Call Of Duty – Black Ops 4.

Das erwartete euch in Call of Duty - Black Ops 4:

Wie die Webseite IGN berichtet, legte Call Of Duty – Black Ops 4 im Oktober dieses Jahres einen famosen Start für Xbox One, PC und PlayStation 4 hin. Obwohl keine genauen Zahlen veröffentlicht wurden, soll Call of Duty auf Platz acht der am besten verkauften Spiele seit der Aufzeichnung von Game-Verkäufen im Jahr 1995 liegen.

Dabei muss jedoch beachtet werden, dass Black Ops 4 zwei Wochen vor Red Dead Redemption 2 released wurde. Das Western-Epos ist derzeit das zweiterfolgreichste Spiel des Jahres.

Die Videospiel-Branche feierte aufgrund dieser beiden Kracher den Monat mit den meisten Verkäufen von Videospielen seit der Aufzeichnung der Charts.

Auch wenn RDR2 noch nicht so lange auf dem Markt wie Black Ops ist, zeigen die Verkäufe, dass Black Ops 4 in diesem Land wahrscheinlich erfolgreicher wird als das Western-Spiel. Glaubt ihr, dass RDR2 noch eine Chance hat, den Shooter zu überholen? Welches Spiel würdet ihr gerne auf dem ersten Platz sehen? Schreibt es uns in die Kommentare!