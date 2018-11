Pokémon Let's Go ist in aller Munde, aber auch der mobile Quasi-Vorgänger möchte seinen Fans weiterhin einiges bieten. Zum Ende des Jahres dürfen sich nämlich alle "Pokémon Go"-Spieler auf ein Event freuen, das alle bisherigen toppen soll.

Wir haben dem letzten Event einen Besuch abgestattet:

Vom 30. November, 22 Uhr bis zum 3. Dezember, 8 Uhr wartet neben Boni und speziellen Attacken ein besonderes Highlight auf euch: Alle Pokémon der letzten Community Days stehen zum Fangen bereit und erscheinen viel häufiger. Die entsprechenden Informationen wurden auf Pokémon Go Hub geteilt. Zu den fangbaren Pokémon gehören:

Bisasam

Glumanda

Shiggy

Evoli

Pikachu

Dratini

Endivie

Feurigel

Voltilamm

Larvitar

Tanhel

Das Event kommt ebenfalls mit vielen Boni daher, unter anderem doppelten EP und Sternenstaub für alle gefangenen Pokémon. Diese Boni gibt es allerdings nur in einem bestimmten Zeitraum, nämlich am 1. Dezember von 11 bis 14 Uhr. Habt ihr außerdem mehrere Pokémon, die sich bald entwicklen? Dann wartet bis zum Dezember-Event und staubt unter anderem diese besonderen Attacken für sie ab:

Geschenk für Pikachu

für Pikachu Draco-Meteor für Dragoran

für Dragoran Drachenpuls für Ampharos

für Ampharos Flora-Statue für Bisaflor

für Bisaflor Lohekanonade für Glurak

für Glurak Katapult für Despotar

für Despotar Aquahaubitze für Turtok

für Turtok Zuflucht für alle Evoli-Entwicklungen

Welcher Community Day hat euch dieses Jahr am besten gefallen? Seid ihr auch beim Dezember-Event mit dabei? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!