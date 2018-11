The Pokémon Company haben die Verkaufszahlen der kürzlich veröffentlichten Editionen Pokémon – Let’s Go, Pikachu & Let’s Go, Evoli verraten. Sie zeigen: So gut wie das aktuelle Pokémon-Spiel hat sich in der Startwoche noch kein anderes Switch-Spiel verkauft.

Pokémon - Let's Go: So bekommt ihr alle drei Starter

Die Nintendo Switch ist weltweit im März 2017 erschienen und wurde seitdem schon mit einigen gut verkauften Blockbustern versorgt. Das erste für die Hybridkonsole produzierte Pokémon-Spiel, das vor knapp einer Woche erschienen ist, bricht nun aber offenbar bisherige Rekorde. Zumindest in Hinblick auf die Absätze in der Startwoche.

Wie das englischsprachige Magazin Gematsu aus einem japanischen Tweet der Pokémon Company übersetzt, habe sich Let’s Go aktuell bereits über drei Millionen mal verkauft. Damit stelle es andere Switch-Launches weltweit in den Schatten.

Beide Editionen sind letzten Freitag, am 16. November, für Nintendo Switch erschienen. Ob wir das Spiel für lohnenswert erachten, erfahrt ihr in unserem Test "Taschenmonster mit Körpereinsatz".

Zockt ihr schon fleißig Let's Go? An eurem Feedback zum Spiel gemessen, habt ihr ganz ordentlich zu dem Verkaufsrekord beigetragen. Schreibt uns in die Kommentare!