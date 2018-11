TwitchCon: Messe kommt 2019 nach Berlin

Im kommenden Jahr darf sich Deutschland über eine weitere Videospielmesse freuen: In einer Pressemitteilung kündigt Twitch die TwitchCon Europe für 2019 an. Der erste Austragungsort ist Berlin.

In Nordamerika ist die TwitchCon schon seit einigen Jahren am Start und war jedes Mal ein Publikumsmagnet. Nun möchte Twitch auch die europäische Zuschauergemeinschaft mit einbinden und präsentiert die TwitchCon Europe. Ähnlich wie das amerikanische Pendant richtet sich die Messe an Fans, Streamer, Moderatoren und Entwickler.

Vom 13. bis zum 14. April soll die erste TwitchCon Europe in Berlin stattfinden, genauer gesagt im Berliner City Cube. Neben den "Meet and Greets" mit bekannten Streamern soll es außerdem Panels mit spannenden Vorträgen und eine Messehalle mit aktuellen Videospielen geben. Genaue Details dazu hat Twitch allerdings zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht verraten.

"Twitch ist eine lebendige, wachsende sowie globale Gemeinschaft und wir freuen uns, die TwitchCon zum ersten Mal nach Europa zu bringen. Obwohl es einige vertraute Elemente für TwitchCon-Veteranen geben wird, lassen wir uns von der Location und der regionalen Kultur inspirieren, um das Erlebnis für alle Zielgruppen zu einer bereichernden Erfahrung zu machen", so Kate Jhaveri, Chief Marketing Officer von Twitch.

Wie teuer die Tickets werden und ab wann ihr diese kaufen könnt, ist ebenfalls noch unbekannt. Mehr Infos zur TwitchCon-Europe erfahrt ihr unter anderem im FAQ auf der Twitch-Webseite.

Die Twitch-Hausmesse kommt also nach Europa. Welchen Streamer würdet ihr gerne vor Ort einmal treffen oder gar euch einen Vortrag von ihm anhören? Lasst uns an eurer Meinung in den Kommentaren teilhaben!