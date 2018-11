Ihr wollt eine Nintendo Switch, und das bestenfalls zu einem supergünstigen Preis? Dann atmet gleich mal tief durch und schnallt euch an. Denn heute, am 23. November, finden in vielen Handelshäusern Aktionen zum Black Friday statt. Im Zuge dessen kommt ihr in den Genuss folgender Schnäppchen:

Nintendo Switch in Neon-Rot/Neon-Blau

Jetzt für nur noch 277 Euro bei Media-Markt anschauen*

Jetzt für nur noch 277 Euro bei Saturn anschauen*

Pokémon - Let's Go: Den neuesten Ableger der berühmten Reihe findet ihr nur auf Nintendo Switch

Außerdem gibt es auch auf Amazon noch ein tolles Nintendo-Schnäppchen zu holen:

Mario & Rabbids Kingdom Battle

Jetzt für nur noch 45,86 Euro bei Amazon anschauen*

Übrigens: Wenn ihr noch weitere coole Schnäppchen sucht, werdet ihr auch auf Amazon fündig! Die besten Tages-Deals im Zuge der Cyber Monday Woche findet ihr hier:

Schaut euch auch mal die Warehouse-Deals an. Bis zum 26. November um 23.59 Uhr erhaltet ihr 20 Prozent Extra-Rabatt auf alle Produkte von Amazon Warehouse. Der Rabatt werden automatisch an der Kasse abgezogen.

Achtet bitte auf Folgendes: Manchmal sind besonders begehrte Artikel blitzschnell ausverkauft. Die Preise dieser Angebote entsprechen denen zum Zeiptunkt der Erstellung dieses Beitrages. Kurzfristige Preisschwankungen sind möglich, achtet also vor dem Einkauf immer auf den tatsächlichen Endpreis (der könnte auch geringer ausfallen; Wir drücken euch die Daumen!)