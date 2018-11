Wenn der eigene PSN-Account gebannt wird, ist das ärgerlich - besonders dann, wenn an diesen Account diverse bereits bezahlte Inhalte gebunden sind. So ging es zum Beispiel dem Nutzer Kike_0615, welcher aufgrund des anbegblich beleidigenden Usernamens einen dauerhaften Bann kassierte. Das Kuriose: Der Spieler selbst wusste überhaupt nichts von der beleidigenden Bedeutung seines Usernamens.

In einem aufsehenerregenden reddit-Thread schilderte Enrique, wie Kike_0615 richtig heißt, den Vorfall, welcher zum Bann seines Accounts führte. Demnach sei Kike, der Spitzname für Enrique. Dies bestätigt ein kurzer Blick auf den Wikipedia-Eintrag des Namens, denn dieser führt als gebräuchliche mexikanische Spitznamen für Enrique Kiki, Kiko, Kike, Kikin oder Quique an. Dass der Begriff "Kike" obendrein eine abwertende Bezeichnung für Menschen jüdischen Glaubens ist, war dem Mexikaner nicht bewusst - Sony bannte seinen Account in Folge dauerhaft.

Auf reddit gelobte Enrique, dass er sich zu keinem Zeitpunkt über die beleidigende Bedeutung des Wortes im Klaren gewesen sei und eventuelle Beleidigungen auch nicht in seiner Absicht gestanden hätten. Zudem hat er Sony darum gebeten, ihm genaue Anweisungen zu geben, was er tun müsse, damit sein Account wieder entbannt werden könne. Enrique zeigte sich auch kooperativ, was die mögliche Änderung seines Nutzernamens anging. Er hoffte, in irgendeiner Weise wieder Zugriff auf seine bezahlten Inhalte zu bekommen.

Mit Erfolg: Mittlerweile meldete sich Sony bei Enrique - mutmaßlich in Person des Support-Team-Managers. Dieser erklärte, es handle sich bei dem Bann von Enrique um ein Missverständnis und man wolle seitens Sony entsprechende Schritte einleiten, um dies zu korrigieren. Inzwischen hat Sony den PSN-Account wieder entbannt und entschuldigte sich für die Unannehmlichkeiten bei ihm. Die Geschichte hat also doch noch ein positives Ende genommen.

