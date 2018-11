Das Online-RPG Skylanders - Ring Of Heroes wird demnächst erscheinen. In einer kürzlichen Pressemitteilung geben die Entwickler Com2uS neue Informationen zu dem mobilen Ableger bekannt.

So sah das Mobilgame in der Beta aus:

Das Interview führt euch durch Entwickler-Kommentare über das neue Skylanders-Spiels. Wir durften das Spiel bereits auf der gamescom 2018 antesten und berichteten euch ausführlich von dem neuen Spielprinzip, welches ohne Sammelfiguren auskommt, dafür aber Free2Play anbietet.

Die Macher geben in dem Video weitere Einblicke in die Entwicklung und präsentieren euch erste Gameplay-Szenen. Ihr startet als Portalmeister und kämpft an der Seite eines Teams von ausgewählten Skylandern. Im Verlauf der Story schaltet ihr weitere Figuren frei. Com2uS berichtet, dass es über 80 spielbare Charaktere geben wird. Dabei war es den Entwicklern wichtig, den typischen Skylanders-Look für die mobile Version aufzuwerten:

Quelle: com2uS Europe, YouTube

Am Ende des Videos erhaltet ihr einen Coupon, den ihr bei der engültigen Version des Games einlösen könnt um exklusive Inhalte zu erhalten. Derzeit könnt ihr euch im App oder Google Play Store vorregistrieren.

Die Fähigkeit "Erwecken" wurde für die mobile Version exklusiv hinzugefügt. Wenn ihr genügend Materialien gesammelt habt, könnt ihr euren Charakter aufwerten und dabei einen komplett neuen Look sowie Fähigkeit freischalten. Das gilt auch für die Charaktere, welche im Spiel zwei Versionen besitzen wie Stealth Elf und Super Shot Stealth Elf.

Auch bei der Kampftechnik hat sich einiges verändert. Ihr kämpft nun in rundenbasierten Echtzeitkämpfen und nutzt für alle Skylanders eine Manabar, egal ob ihr PvE oder PVP zockt.

Die Entwickler betonen im Video, dass Skylanders - Ring Of Heroes trotz der mobilen Version nicht einfach zu spielen sein wird. Um eure Skylander aufzuwerten, werdet ihr viel Zeit in das Spiel stecken müssen.

Ein Entwickler deutete an, dass es in Zukunft nach der erfolgreichen Veröffentlichung weitere Pläne mit dem Online-RPG gibt. Ihr könnt gespannt sein, was genau euch erwartet! Ein genaues Veröffentlichungs-Datum wurde noch nicht bekannt gegeben, jedoch sollte das Spiel bereits vergangenen Monat erscheinen.