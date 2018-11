The Legend of Zelda: Nächste Spiel könnte früher erscheinen als gedacht

Kaum zu glauben, aber wahr: The Legend of Zelda - Breath of the Wild feiert im kommenden März schon sein zweijähriges Jubiläum. Ein Nachfolger ist bislang offiziell nicht in Sicht. Laut einer Aussage im Podcast der US-Kollegen von Gameinformer könnte sich das jedoch bald ändern.

The Legend of Zelda - Breath of the Wild: The Champion's Ballad - Ankündigungstrailer

In der Gesprächsrunde, die via Video festgehalten ist, sprechen die Redakteure über ihre Vorstellungen von einem neuen Zelda-Abenteuer. Redakteur Ben Hanson glaubt, dass sich Nintendo demnächst wieder an einem Koop-Spiel versucht. Verantwortlich dafür könnte das Team sein, welches bereits für den Nintendo 3DS The Legend of Zelda - Tri Force Heroes entwickelt hat.

Daraufhin unterbricht ihn Chefredakteur Imran Khan und gibt eine recht schwammige Aussage zu Worte, die zu zahlreichen Fan-Spekulationen führt:

"Ich habe gerade darüber nachgedacht, was ich dazu sagen soll. Das nächste Zelda wird wahrscheinlich früher erscheinen, als wir alle denken... Ich werde mit euch darüber reden, sobald die Kamera aus ist."

Kurz darauf ergänzt er noch, dass er nicht glaubt, dass es sich um ein Koop-Spiel der "Tri Force"-Entwickler handelt. Weiß Khan also mehr? Nun, das ist nicht geklärt, denn nach diesen Äußerungen lässt er sich nicht weiter in die Karten schauen.

Einige Fans sind aber nun der Ansicht, dass möglicherweise schon bald ein nächstes, großes Zelda-Abenteuer vor der Tür steht. Ob es sich dabei um einen direkten Nachfolger von The Legend of Zelda - Breath of the Wild handelt, bleibt aber abzuwarten. Nintendo selbst hat sich bislang zu den Spekulationen nicht geäußert.