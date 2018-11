David Jaffe war noch nie ein Mann der kleinen Worte. Wenn der Erfinder von God of War und Twisted Metal etwas zu sagen hat, dann spricht er das nur allzu oft aus. Aktuell stört den 46-Jährigen vor allem der AAA-Videospielmarkt, der seiner Meinung nach vor allem bei Nachfolgern sehr uninspiriert sei.

Um seinen Standpunkt zu erläutern, vergleicht Jaffe in einem Stream Uncharted - Drake's Schicksal von 2007 mit Uncharted 4 - A Thief's End von 2016. Zwischen beiden Spielen würden zwar 9 Jahre Differenz liegen, aber schlussendlich passiert im Nachfolger für die PlayStation 4 spielerisch dasselbe wie bereits im Original für die PlayStation 3. Rein auf einer mechanischen Ebene würde Uncharted, so Jaffe, kaum Neuerungen bieten. Lediglich die Produktion sei um einiges besser geworden.

(Quelle: YouTube, David Jaffe)

Bevor die Mistgabeln ausgepackt werden, erläutert Jaffe auf Twitter, dass er damit nicht meint, dass Uncharted ein schlechtes Spiel sei. Ganz im Gegenteil: Naughty Dog und Santa Monica Studios (God of War) seien hervorragende Studios. Nichtsdestotrotz fehlen ihm persönlich die Neuerungen und Überraschungen bei Nachfolgern zu AAA-Spielen.

I think the job with sequels is to provide a blend of comfort food gameplay and news and surprising. I think most AAA games drop the ball on the new and surprising.