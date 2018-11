Zwei ehemalige Mitarbeiter des Entwicklerstudios Telltale Games, welches zuletzt schließen musste, haben jetzt interessante Details zur Charaktergestaltung verraten. Demnach seien viele Maßnahmen ergriffen worden, um weibliche Spielfiguren in gängige Schönheitsideale einzupassen.

Den Start der Debatte machte ein Tweet, in dem eine Nutzerin dazu aufrief, dass Videospiele mehr Frauen zeigen sollen, deren Körper und dessen Merkmale nicht klassischen Schönheitsidealen entsprechen, beispielsweise Sommersprossen, dicke Arme, flache Schuhe, eine breite Hüfte und mehr. Darauf antwortete Emily Grace Buck, ehemalige Designerin bei Telltale, und erklärte, welche merkwürdigen Gründe und Produktionsabläufe dem zugrunde lagen.

Btw to everyone surprised by this-you shouldn’t be. This is fairly industry standard practice. I’m just slightly more free to talk about it because the company went under.

Daraufhin meldete sich auch Nathan Allen Ortega zu Wort, der in der Marketing-Abteilung von Telltale angestellt war. Seiner Erinnerung nach wurden auch Figuren angepasst, damit sie attraktiver aussehen.

Hey remember when we asked to make Sam in Michonne look older and her face stayed the same but she was given a DD cup and a deep v neck



It was fixed before ship but that was an educational day for me