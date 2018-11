Nachdem kürzlich bereits erste Screenshots aus dem Online-Modus von RDR2 geleakt wurden, kursieren nun Informationen zum genauen Launch-Termin: Morgen, am 27. November um 14:30 Uhr, startet wohl die Beta zu Red Dead Online für die ersten Spieler.

Wie verschiedene amerikanische Gaming-Magazine, unter anderem Polygon, berichten, geht es morgen mit dem Online-Modus von RDR2 los.

Diejenigen, die demnach zuerst in den Genuss des lang ersehnten Online-Modus‘ kommen können, sind die Besitzer der Ultimate Edition von Red Dead Redemption 2. Für alle anderen gibt es gestaffelte Zugänge, die sich wie folgt gestalten:

Ab Mittwoch dürfen all diejenigen ran, die am Release-Tag gespielt haben

Ab Donnerstag bekommen die Spieler Zugang, die am Release-Wochenende gespielt haben

Ab Freitag sind alle Besitzer des Spiels zugelassen

Da es sich um eine Beta-Phase handelt, ist davon auszugehen, dass Spieler morgen nicht der finale Zustand des Modus‘ erwartet. Die Spielwelt sei jedoch bereits vollständig zugänglich, ebenso wie Gang-Verstecke, Schatzsuche-Aufgaben und andere Missionen.

Ihr sollt euch in Banden von bis zu sieben Spielern zusammentun können, um gemeinsam eure Aufgaben zu bestreiten. Dazu gehören auch die aus dem Singleplayer bekannten Beschäftigungen wie Jagen und Fischen. Außerdem gäbe es bereits die Möglichkeit, im PvP zu spielen.

Der Mehrspielermodus kombiniere dabei erzählerische Elemente mit kooperativem und kompetetivem Gameplay und sei damit eine Weiterentwicklung des Online-Modus von Red Dead Redemption. Eine komplexe Storyline wie im Singlepayer-Modus gebe es jedoch nicht.

Eine offizielle Bestätigung seitens Rockstar Games steht noch aus. Änderungen an den Informationen können also noch folgen. Sobald wir offizielle Informationen haben, geben wir diese natürlich unverzüglich an euch weiter.

Wer von euch ist denn Besitzer der Ultimate Edition und kann sich nun freuen, bereits einen Beta-Zugang zu RDR Online zu bekommen? Schreibt es uns in die Kommentare und teilt uns mit, worauf ihr euch am meisten freut!