Die Finnin Felicia Prehn ist begeisterte Videospielanhängerin - und blind. Dennoch hat sie es geschafft das kürzlich erschienene Pokémon Let's Go durchzuspielen. Doch wie genau ist ihr dies mit ihrer körperlichen Einschränkung gelungen?

Vergangene Woche sorgte Felicia, die sich auf reddit GrumpyFinn nennt, mit einem Post für großes Aufsehen, in dem sie ihren Erfolg mit der Community teilte. Die Kommentare in dem Beitrag, der mittlerweile 74.000 Upvotes erreicht hat, bestehen zum Teil aus weiteren Erfahrungsberichten über körperliche Beeinträchtigungen unter Videospielliebhabern. Dennoch steht offenbar eine Frage unbeantwortet im virtuellen Raum: Wie konnte es einer blinden Person gelingen Pokémon Let's Go durchzuspielen?

Um gleich zu Beginn mit einem weitläufigen Missverständnis aufzuräumen: Ärztlich attestierte Blindheit ist nicht gleichbedeutend mit vollständiger Blindheit. In Deutschland gilt eine Person dann als blind, wenn auf deren besserem Auge die Sehstärke weniger als zwei Prozent des normalen Sehvermögens beträgt. Wie aus einem weiteren reddit-Post hervorgeht, beträgt auch das Sehvermögens von Felicia zwei Prozent.

Beim Spielen kam Felicia die Möglichkeit sehr entgegen, die Switch auch an einen Fernseher anschließen und so das Spielerlebnis auf einem größeren Bildschirm genießen zu können. Zwar muss Felicia dennoch ganz nah am Fernseher sitzen, um etwas erkennen zu können, allerdings fällt ihr dies nach eigener Aussage wesentlich einfacher als noch bei den kleinen Bildschirmen vorangegangener "Nintendo"-Handhelds wie dieses YouTube-Video zeigt.

